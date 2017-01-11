У мене немає жодних справ із Росією – Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії.

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«Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. У мене немає жодних справ з Росією — ні договорів, ані кредитів, нічого», — написав Трамп у своєму Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, LOANS NO, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Реагуючи на опубліковані Buzzfeed на документи, в яких сказано, що спецслужби РФ збирали компромат на Трампа під час його поїздки в Росію у 2013 році, обраний президент США заявив: «Спецслужбам не слід було дозволяти сфабрикованими новинам «витікати» в публічний простір. Ще один останній випад в мою сторону. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?».

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Трамп також додав, що «легко переміг на виборах», а тепер «противники намагаються принизити перемогу фальшивої новиною».

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючої обраного президента США. У доповіді також сказано, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.