Осама бін Ладен мертвий?

Влада Саудівської Аравії переконана, що лідер терористичної організації "Аль-Каєда" Осама бін Ладен помер від тифу в Пакистані у серпні 2006 року. Це твердження нібито міститься у доповіді спецслужб Франції, направленый президентові країни Жаку Шираку, прем`єр-міністрові Домініку Вільпену, а також міністрам оборони і внутрішніх справ 21 вересня 2006 року, стверджують кореспонденти газети L`Est Republicain.

У документі, опублікованому на сторінках французького видання, мовиться, що правоохоронні органи Саудівської Аравії не сумніваються в загибелі лідера "Аль-Каєди". За даними спецслужб, Осама бін Ладен заразився гострою формою тифу в Пакистані. Хвороба привела до дисфункції багатьох внутрішніх органів, що стало причиною загибелі "терориста номер 1" 23 серпня 2006 року. Згідно докладу, спецслужби дізналися про смерть бін Ладена ще 4 вересня, проте вирішили не робити офіційної заяви до підтвердження цієї інформації.

Співробітники адміністрації Ширака і Вільпена не змогли прокоментувати ситуацію. А представник міністерства внутрішніх справ Пакистану в розмові з кореспондентом агентства Reuters заявив про те, що не має в своєму розпорядженні інформації про загибель лідера "Аль-Каєди".

Варто зазначити, що останнє відеозвернення бін Ладена з`явилося в розпорядженні ЗМІ в 2004 році. З тих пір чергові послання лідера терористів розповсюджувалися на аудіокасетах.

Лента.ру