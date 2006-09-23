Чехія готується до терактів

15:57, 23 вересня 2006
Світ
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У Празі посилено заходи безпеки

Правоохоронні органи Чехії ввели підвищені заходи безпеки в історичному центрі Праги після повідомлень спецслужб про можливу серію терактів. Прем`єр-міністр країни заявив, що за даними служб безпеки, рівень вірогідності терористичних атак розцінюється як "високий", повідомляє агентство Reuters.

У зв`язку з посиленими заходами безпеки кілька десятків будівель, розташованих у столиці Чехії, постійно охороняються співробітниками правоохоронних органів. Озброєні поліцейські також патрулюють центр Праги і популярні туристичні райони міста.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Івана Лангера, нинішня загроза терористичних атак є найсерйознішою в історії країни. В ході прес-конференції Лангер заявив, що інформація про підготовку терактів потрапила в розпорядження правоохоронних органів Чехії завдяки співпраці зі спецслужбами інших країн. Більш конкретних даних про можливу дату або характер терористичної атаки міністр не надав.

Лента.ру

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