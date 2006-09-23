Ширак коментує повідомлення про смерть бін Ладена

Президент Франції Жак ШИРАК заявив, що повідомлення про смерть Усами бін ЛАДЕНА не підтверджено і висловив здивування з приводу того, що секретна доповідь французьких спецслужб стала надбанням гласності.

Як повідомляє радіо «Свобода», доповідь, датовану 21 вересня, з якої випливає, що лідер "Аль-Каїди" помер у серпні від тифу в Пакистані, опублікувала французька газета "Републікен". Спецслужби посилаються на джерело в Саудівській Аравії, яке дотепер було абсолютно надійне.

У Міністерстві оборони Франції почалася перевірка, яким чином секретна доповідь могла потрапити в газету.

США поки що утримуються від коментарів. Пакистан заявив, що у нього немає даних про бін ЛАДЕНА.