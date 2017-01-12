Можливий керівник Пентагону пообіцяв зберегти свою позицію щодо загрози з боку РФ

Про це Меттіс сказав під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил щодо затвердження його кандидатури на посаду секретаря Департаменту оборони (міністра оборони).

Сенатор від Демократичної партії Елізабет Воррен запитала Меттіса, чи буде він на посаді міністра оборони давати поради Трампу щодо тих загроз, які створює Росія.

Зокрема, вона спитала: “Чи будете ви відверто та рішуче захищати власні погляди перед президентом, щоб говорити про ці загрози та про потребу серйозного сприйняття цих загроз?”.

“Я буду (діяти таким чином - УНІАН), сенатор Воррен”, - відповів Меттіс.

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Своєю чергою Воррен подякувала Меттісу за відповідь та висловила сподівання, що ці слова відповідатимуть дійсності. Вона наголосила, що на посаді міністра оборони національна безпека США певною мірою залежатиме від готовності очільника Пентагона висловлювати свої погляди, навіть якщо інші з цими поглядами незгодні.

Як повідомляв УНІАН, Меттіс під час слухань заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору.

Як відомо, Меттісу знадобиться підтримка Конгресу, щоб обійняти посаду. Зокрема, йдеться про прийняття нового законодавства в обхід федерального закону, який встановлює, що кандидат в міністри оборони не повинен перебувати на активній військовій службі попередні сім років.

Схожа ситуація виникала лише одного разу, коли Конгрес у 1950 році затвердив на цю посаду кандидатуру генерала Джорджа Маршалла.