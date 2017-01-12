Ми усвідомлюємо, що Путін намагається розвалити НАТО - кандидат на пост глави Пентагону

Про це Меттіс сказав під час слухань у комітеті Сенату з питань Збройних сил США щодо затвердження його кандидатури на посаду секретаря департаменту оборони (міністра оборони).

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Спочатку голова комітету Джон Маккейн розповів про нещодавнє відвідування Маріуполя неподалік лінії фронту та про участь у кількох заходах разом з президентом Петром Порошенком на сході України.

При цьому він запитав Меттіса, що повинні робити Сполучені Штати відносно дій Росії, враховуючи окупацію Криму та ситуацію на сході України. Зокрема, сенатор поцікавився, чи потрібно запроваджувати санкції проти Росії або спостерігати за її агресією, включаючи факти бомбардування госпіталів у Сирії.

За словами Маккейна, він слідкував за трьома американськими президентами, які «намагалися перезавантажити відносини з Росією» і «брали на себе зобов’язання щодо нових відносин з Володимиром Путіним». Він сказав, що усі три президенти зазнали у такій політиці невдачі.

«Чи повинні ми ігнорувати уроки історії та наші відносини з Володимиром Путіним? І що саме ми повинні робити?», - запитав Меттіса сенатор Маккейн.

Меттіс відповів, що «ніколи не знаходив кращого путівника для подальшого просування, ніж вивчення історії». Він заявив, що з часу Ялтинської мирної конференції по завершенню Другої світової війни «у нас є довгий список прикладів, коли ми намагалися конструктивно взаємодіяти з Росією».

«У цьому зв’язку у нас відносно невеликий перелік успіхів», - наголосив Меттіс.

«Я вважаю, що зараз найбільш важлива справа полягає у тому, щоб ми усвідомлювали реальність того, яку справу ми маємо з паном Путіним. Ми усвідомлюємо, що він намагається розвалити Північноатлантичний союз», - наголосив Меттіс.

У цьому зв’язку генерал у відставці сказав: «Ми вживаємо заходи, узгоджені заходи: дипломатичні, економічні та військові, і заходи в рамках Альянсу, взаємодіючи з нашими союзниками, щоб захищати себе там, де це потрібно робити».

Він визнав, що найбільшими атаками з часу Другої світової війни були дії Росії, дії терористичних груп та дії Китаю у Південно-Китайському морі. При цьому він не уточнив, про які дії РФ веде мову.

Також відставний генерал переконаний, що потрібно бути готовим адекватно відповідати на ці виклики.

«Я вважаю, що зараз стримування має вирішальне значення», - сказав Меттіс і додав, що це вимагає розвитку сильної армії.

Своєю чергою Маккейн запитав, чи мають Сполучені Штати достатньо потужні Збройні сили, щоби досягти цієї мети. Меттіс відповів, що у США немає таких сил.

«Ні, сер», - заявив номінант Трампа.

Він також визнав, що у світі зменшується кількість тих регіонів, де США та Росія можуть разом співпрацювати, і одночасно збільшується кількість тих регіонів, де за його словами, «ми змушені протистояти Росії».