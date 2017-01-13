Барак Обама нагородив Джо Байдена медаллю свободи (відео)

В ході церемонії нагородження, яка відбулася в Білому домі, Обама назвав Байдена кращим віце-президентом в історії США, передає Бі-Бі-Сі.

Також президент пожартував, що нагородження "дасть інтернету останню можливість поговорити про нашу чоловічу дружбу".

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Байден, який був до сліз зворушений виступом президента, у свою чергу, сказав, що йому довелося "бути попутником чудової людини, який робив чудові речі".

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Обама і Байден складуть свої повноваження 20 січня. Тоді ж вступить на посаду обраний президент США Дональд Трамп.