Трамп і його команда вирішили проігнорувати економічний форум у Давосі

Обраний президент США Дональд Трамп не буде посилати свого представника на щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, який відбудеться 17-20 січня, повідомляє Bloomberg.

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«Ніхто не поїде (на ВЕФ - ред.)», – наводить агентство заяву прес-секретаря Трампа Хоупа Хікса.

Неназваний високопоставлений представник команди Трампа пояснив Bloomberg, що обраний президент вирішив, що його присутність на форумі в Давосі стане зрадою його передвиборних заяв, які допомогли йому перемогти на виборах. Зокрема, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп називав свого суперника Хілларі Клінтон «глобалістом» і позиціонував себе як захисника робочого класу від нечесної економічної системи, нагадує агентство.

Blomberg додає, що засновник і директор ВЕФу Клаус Шваб зустрічався з членами команди Трампа в грудні.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд цього року не будуть приймати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 17-20 січня.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також не поїде в Давос.

Зате цього року форум вперше відвідає голова КНР, генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін. Загалом в Давосі чекають понад 50 глав держав та урядів, а також керівників провідних міжнародних корпорацій.