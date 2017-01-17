У США затримали дружину вбивці з клубу Pulse в Орландо

Про це повідомила американська влада, передає Бі-Бі-Сі.

Нур Сальман підозрюється в пособництві і підбурюванні Омара Матіна, який був убитий в перестрілці з поліцією, а також у перешкоджанні правосуддю.

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Очікується, що її екстрадують у Флориду, якщо поліція пред'явить звинувачення жінці. Вона має постати перед судом у вівторок.

Поліція допитувала Сальман минулого року, підозрюючи, що вона могла бути в курсі планів Матіна. За даними ЗМІ, Нур Сальман зізналася поліції, що намагалася відрадити чоловіка від атаки на клуб.

Незабаром після нападу вона переїхала в Сан-Франциско.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седік Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу.

За кількістю жертв сталася в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.