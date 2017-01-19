Обама розповів про спроби домовитися з РФ щодо обмеження ядерних озброєнь

Нагадавши про договір СНО-3, який був підписаний в Празі в 2010 році, Обама заявив: "Я говорив президенту Росії, що готовий до подальших кроків, але росіяни не бажали вести переговори", передає ТСН.

При цьому він висловив сподівання, що новому президенту Дональду Трампу "вдасться відновити переговори на серйозній основі", і в результаті Вашингтон і Москва домовляться про зниження ядерних потенціалів.

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Нагадаємо, Обама закликав продовжувати санкції проти Росії через її вторгнення на Донбас та незаконну анексію Криму. Американський лідер пояснив, що він намагався спонукати Росію до конструктивних стосунків, однак після повернення на пост президента РФ Путіна, ситуація у світі стала напруженою.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.