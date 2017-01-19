Жителі Румунії протестували проти помилування тисяч ув'язнених

Незважаючи на холодну погоду, у Бухаресті біля будівлі уряду зібралися близько трьох тисяч людей, які скандували: "При демократії злодії сидять у в'язниці", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з планами уряду, на помилування можуть розраховувати ті в'язні, обвинувальний вирок яких не перевищує п'яти років позбавлення волі. Також влада Румунії заявили про намір декриміналізувати правопорушення, пов'язані зі зловживанням владою, якщо збитки бюджету від дій правопорушника не перевищили 200 тисяч румунських леїв (близько 47,5 тисяч доларів).

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Як пояснила влада Румунії, такі заходи необхідні для того, щоб вирішити проблему переповнених в'язниць. Однак критики цього рішення уряду вважають, що серед помилуваних можуть виявитися впливові прихильники соціал-демократів, засуджені за перевищення посадових повноважень і корупцію. Якщо це станеться, то буде завдано серйозного удару по боротьбі з корупцією, кажуть учасники акцій протесту.

Опозиція раніше обрушилася з критикою на ініціатора помилування - прем'єра Соріна Гриндяну. В першу чергу опозиція критикувала намір уряду реалізувати представлений план без проведення обговорення та необхідних консультацій.

Повідомлялося, що у числі помилуваних може виявитися голова Соціал-демократичної партії Румунії Удаі Умвс, який в 2016 році був засуджений за підтасовку голосів на виборах, а також медіамагнат Дан Войкулеску, засуджений на 10 років в'язниці за відмивання грошей.