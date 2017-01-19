Кількість хакерських атак на мережі НАТО зросла в півтора рази – Столтенберг

У 2016 році кібератаки на мережі Північноатлантичного альянсу почастішали і в середньому за місяць налічувалося 500 небезпечних хакерських атак на натівські установи, які вимагали рішучих заходів з боку експертів. Про це генсек НАТО Йенс Столтенберг розповів в інтерв'ю газеті Die Welt, опублікованому у четвер, 19 січня, повідомляє "Німецька хвиля".

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Генсек також висловив стурбованість можливою маніпуляцією даними в ході виборчих кампаній: "У НАТО надходять повідомлення від різних урядів країн-членів, які побоюються, що хакери будуть намагатися втрутитися в національну передвиборну боротьбу. У такому разі кіберзлочинці будуть підривати демократію".

За його словами, кібератаки представляють велику потенційну небезпеку, оскільки можуть порушити, наприклад, енергопостачання або медичне обслуговування або завдати шкоди іншим важливим інфраструктурам.

"Крім того, вони можуть пошкодити обороноздатності НАТО і вплинути на роботу наших збройних сил, - сказав Столтенберг, пояснивши, що будь-яка військова діяльність базується сьогодні на передачі даних. - Якщо цей процес (передачі даних - ред.) порушується, то може бути завдано великої шкоди".

Столтенберг зазначив, що більшість цих атак здійснювалися не приватними особами, а фінансувалися державними інстанціями різних країн.

Тому, заявив генеральний секретар НАТО, в разі широкомасштабних кібернападів може бути задіяна стаття 5 статуту альянсу, яка передбачає допомогу всіх його членів постраждалій країні.

За словами глави Північноатлантичного альянсу, з недавнього часу НАТО пропонує всім своїм членам допомогу кризових команд, які пояснюють, як можна поліпшити захист своїх мереж.