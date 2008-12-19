Китай відправить військові кораблі для боротьби з піратами

Китай найближчими днями закінчить підготовку до відправки військових кораблів в Аденську затоку для боротьби з піратами, заявив у четвер офіційний представник МЗС КНР Лю Цзяньчао.

"Нині триває підготовка, після її закінчення буде поширена конкретна інформація. Думаю, залишилося чекати кілька днів", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що дії сомалійських піратів "загрожують безпеці на морі, порушують нормальну торговельно-економічну діяльність у регіоні".

Дипломат з Китаю повідомив, що за 11 місяців 2008 року через Аденську затоку пройшли 1265 торговельних суден, і близько 20% з них, серед яких і китайські, зазнали нападу.

За словами представника МЗС КНР, Китай вважає, що боротьба з піратством має вестися в рамках міжнародного права і відповідно до рішень ООН.

Напередодні китайські рибалки з судна "Чженьхуа-4" (Zhenhua-4) кілька годин відбивалися від піратів до прибуття військової підтримки сил міжнародної коаліції.

За словами директора антипіратського центру при Міжнародному морському бюро Ноеля Чунга, "в розпал протиборства з`явилися військові вертольоти коаліції і дали піратам рішучу відсіч, тоді пірати залишили борт судна". При цьому Чунг уточнив, що ніхто з 30 китайських моряків не постраждав.

В Аденській затоці ведуть боротьбу з піратами коаліція військово-морських сил 16 країн, до яких приєдналися ВМС Євросоюзу і кораблі країн НАТО, які проводять операцію "Аталанта".

Влада Сомалі не може впоратися з проблемами піратства через громадянську війну, яка триває в країні вже більше 15 років. За оцінками ООН, доходи піратів від незаконного промислу цього року можуть досягати 150 мільйонів доларів.

РІА “Новости”