Генсек НАТО впевнений, що і за Трампа США залишаться сильним партнером для союзників

Про це він сказав під час виступу у четвер в Давосі на Всесвітньому економічному форумі, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я переконаний, що з новою американською адміністрацією ми отримаємо надійні зобов’язання США сильному трансатлантичному партнерству в НАТО», - заявив Столтенберг.

Він також не погодився з ведучим, що для такого партнерства з боку нової американської адміністрації будуть висунуті умови.

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«Не думаю. Я думаю, що США очікують, що європейські союзники будуть більше інвестувати в оборону. І гарна новина полягає в тому, що ми, європейські союзники, це почали робити - витрати на оборону зросли, але перед нами ще довгий шлях», - наголосив генсек НАТО, нагадавши, що союзники поставили за мету довести витрати на оборону до 2% ВВП.