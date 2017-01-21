У Гамбії, до якої мали намір почати вторгнення армії 5 країн, врегульовано політичну кризу

Заява послідувала після тривалих переговорів Джамме з президентами Гвінеї і Мавританії, які виступили як посередники у розв'язанні політичної кризи в Гамбії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві по телебаченню Джамме заявив, що в Гамбії не має пролитися жодної краплі крові.

Раніше у п'ятницю новий президент Гамбії Барроу, який 19 січня склав присягу, незважаючи на відмову свого попередника залишити посаду, оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в країні.

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Відмова Джамме залишити свою посаду стала приводом для початку військової інтервенції в Гамбію із сусіднього Сенегалу. Однак у п'ятницю вранці операцію призупинили, вирішивши продовжити переговори. Сенегал погрожував розпочати військову інтервенцію в разі, якщо Джамме не залишить пост.

Джамме у грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах, на яких, згідно з офіційними даними, за Берроу проголосували 45,5% виборців, тоді як кандидатуру Джамме підтримали близько 36,7% тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Він оскаржив їхні підсумки в суді, після чого його повноваження продовжили на три місяці.