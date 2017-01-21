Президент Гамбії, який програв вибори, погодився піти у відставку - ЗМІ
00:40, 21 січня 2017Світ
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Президент Гамбії Ях'я Джамме, який очолював республіку з 1994 року, але програв нинішні вибори, погодився піти у відставку і покинути країну.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомив радник нового глави держави Адама Барроу Маі Ахмад Фатти, пише Reuters.
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Фатті показали повідомлення в Twitter-акаунті, який, ймовірно, належить Барроу, і попросили уточнити, чи правда, що Джамме погодився на операцію. "Це так", — відповів він.
Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яї Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.
Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство західноафриканських держав. Воно в грудні підтримало перемогу на виборах президента Гамбії опозиціонера Адама Берроу.
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