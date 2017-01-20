Сенегал призупинив військову операцію в Гамбії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника в урядових колах.

В організації заявили, що президент Яйя Джамме, чиї повноваження закінчилися напередодні, 19 січня, повинен відмовитися від влади до півдня 20 січня. В іншому випадку військова операція на території країни триватиме.

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Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яї Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство західноафриканських держав. Воно в грудні підтримало перемогу на виборах президента Гамбії опозиціонера Адама Берроу.