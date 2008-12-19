Путін закликає спецслужби до превентивних дій

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що будь-які спроби ослабити Росію і завдати шкоду її інтересам жорстко припинятимуться.

Як повідомляє РІА «Новости», він сказав про це сьогодні на урочистому вечорі в Кремлі, присвяченому Дню працівників органів держбезпеки, який відзначається 20 грудня.

"Будь-які спроби ослабити або дестабілізувати Росію, завдати шкоду інтересам країни і її громадянам жорстко припинятимуться", - наголосив В.ПУТІН.

Його впевненість в тому, що такі спроби буде припинено, грунтується на тому, що останніми роками в Росії було багато зроблено для зміцнення національної безпеки, а "оперативні і технічні можливості ФСБ, СЗР і ФСО - серйозно розширені". Разом з тим прем`єр РФ зазначив, що проблема тероризму для країни залишається дуже актуальною.

"Нещодавні трагічні події в Індії та ряді інших держав свідчать, яка небезпека виходить від міжнародних терористичних угруповань. І у нас в країні, на жаль, ще дуже багато проблем в цьому сенсі, дуже багато ще потрібно зробити. Загроза ще дуже велика", - наголосив глава російського уряду.

В.ПУТІН зазначив, що спецслужбам "необхідно сконцентрувати зусилля на превентивних діях, на попередженні самої можливості здійснення терактів в Росії, а також на ліквідації каналів підживлення бандпідпілля з-за кордону".