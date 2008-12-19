Обраний президент США Барак Обама назвав ще чотирьох членів своєї команди. Під час прес-конференції в Чікаго він повідомив, що секретарем із питань транспорту стане республіканець Рей ЛаХуд, секретарем з питань праці буде призначена Хільда Соліс (Республіканська партія), посаду нового торговельного представника США посяде мер Далласа Рон Кірк, а головою Управління у справах малих підприємств стане Карен Міллс, який раніше займався венчурними інвестиціями, передає Associated Press.

Б.Обама зазначив, що "ці люди допоможуть подолати кризу і створити 2,5 млн. нових робочих місць".

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