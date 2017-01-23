Російські бойові кораблі проведуть навчання біля берегів Японії

Сьогодні, 23 січня, загін бойових кораблів Тихоокеанського флоту (ТОФ) Росії проводить спільні навчання в Японії поблизу порту Майдзуру разом з японськими силами самооборони. Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на повідомлення посольства Росії в Токіо.

У посольстві зазначили, що великий протичовновий корабель Адмірал Трібуц і великий морський танкер Борис Бутома прибули в Японію ще 21 січня.

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"Зараз в затоці Вакаса йдуть спільні маневри і навчання, і, якщо погода дозволить, будуть проведені також навчання і з пошуку та рятування", – додали в посольстві.

З японської сторони у маневрах задіяні есмінець-вертольотоносець Хюга і корабель забезпечення Хіуті.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія і Сирія підписали угоду про розміщення ВМФ Росії у районі порту Тартус терміном на 49 років.

Угода автоматично продовжується на наступні 25 років, якщо жодна зі сторін не менш ніж за один рік до закінчення чергового періоду не повідомить іншу сторону про свій намір припинити її дію, зазначається в документі. Максимальна кількість військових кораблів Росії, яким дозволено одночасно перебувати в порту, - 11 одиниць, включаючи кораблі з ядерною енергетичною установкою.