У Туреччині депутат правлячої партії назвав НАТО "терористичною організацією" – ЗМІ

Про це він сказав в інтерв’ю проурядовому виданню Milat, повідомляє Hürriyet Daily News.

Зокрема, він сказав, що Альянс став "структурою, яка загрожує Туреччині".

За словами депутата, НАТО з часу свого заснування "завжди брала участь у заходах, спрямованих проти Туреччини".

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"Туреччина переживала перевороти з часу приєднання до НАТО. НАТО завжди стояло на чолі брудних та кривавих злодіянь у країні. Воєнний переворот 1960 року був спланований британцями, переворот 1971 року був спланований ЦРУ (Центральне розвідувальне управління США), і переворот 1980 року був спланований НАТО. У новому плані НАТО Туреччина з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом не повинна існувати", – заявив Тайяр.

"НАТО стало загрозою та розповсюджує терористичні організації в регіоні. Ви можете класифікувати НАТО наряду з "Ісламською державою", з PKK (Робітничою партією Курдистану) та FETÖ (терористичною організацією проповідника Фетхуллаха Гюлена)", – додав турецький парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Times назвав НАТО «застарілою» організацією.

«Вона застаріла, оскільки не вживала заходів щодо тероризму», - зазначив Трамп.