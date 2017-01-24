Шульц позмагається з Меркель за крісло канцлера, на главу МЗС мітить противник санкцій проти РФ - німецькі ЗМІ

Про це повідомляють провідні німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема, tagesschau.de і spiegel.de.

Зокрема повідомляється, що екс-голова Європейського парламенту Мартін Шульц буде висунутий від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на посаду канцлера на виборах у вересні 2017 року.

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Також повідомляється, що Шульц очолить СДПН, яка є основним суперником Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) нинішнього канцлера Ангели Меркель.

При цьому віце-канцлер Німеччини, голова СДПН Зігмар Габріель відмовляється від претензій на посаду канцлера на користь Шульца, так як впевнений, що в нинішній ситуації екс-глава Європарламенту має "більше шансів отримати голоси виборців".

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Водночас повідомляється, що в інтерв'ю виданням Stern і Zeit Габріель, який раніше виступав за зняття санкції з Росії, заявляв про свій намір претендувати на посаду голови МЗС Німеччини, у разі якщо нинішній глава німецького зовнішньополітичного відомства Франк-Вальтер Штайнмайєр буде обраний новим президентом країни.

Зазначимо, що в грудні 2016 року нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель була знову переобрана головою ХДС і таким чином буде претендувати на посаду канцлера в четвертий раз поспіль.