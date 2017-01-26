Трамп хоче щотижня публікувати звіт про злочини, скоєні іммігрантами

Дональд Трамп наказав своїй новій адміністрації публікувати щотижневі звіти про злочини, скоєні іммгрантами. Про це пише The Independent.

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Новий указ Трампа про імміграцію містить параграф, у якому секретар з держбезпеки зобов'язується "оприлюднити вичерпний перелік злочинних дій, скоєних іммігрантами" в США.

Також у списку будуть вказані міста, де нелегалів не переслідують за порушення імміграційного законодавства.

В указі не уточнюється, що в цей перелік повинні бути включені тільки злочини нелегальних іммігрантів, тобто мова йде і про правопорушення, скоєні мігрантами, які перебувають у США легально.

Як відомо, в указі Трампа під назвою "Про вдосконалення контролю над імміграцією і охорону кордону" мова йде про будівництво стіни на кордоні США з Мексикою, депортації нелегальних іммігрантів, створення нових центрів утримання мігрантів під вартою і найманні ще 5000 прикордонників.

У відповідь на погрози Трампа, мери-демократи ряду великих міст США, включно з Нью-Йорком, Чикаго і Сіетлом, заявили, що вони відмовляться співпрацювати з федеральними органами влади в питанні депортації іммігрантів.

Республіканець у відповідь заявив, що ці міста не отримають федерального фінансування, що в той же день закріпив указом про "підвищення громадської безпеки в США". У ньому зазначено, що міста, які відмовляються переслідувати нелегалів за порушення імміграційного законодавства "не має права на федеральні гранти".

Проте деякі експерти вважають, що такий крок може бути незаконним. Законодавство США передбачає, що у федеральному фінансуванні може бути відмовлено, тільки якщо місто відмовляється виконувати укази, безпосередньо пов'язані з фінансуванням, яке вони отримують.