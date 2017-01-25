Трамп: Планування будівництва стіни на кордоні з Мексикою "почнеться негайно"
Президент США Дональд Трамп заявив, що в кінцевому підсумку за будівництво стіни на кордоні США і Мексики заплатить Мексика.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC.
За його словами, будівництво почнеться «у відносно короткі терміни», а Мексика заплатить за стіну зі стовідсотковою ймовірністю. При цьому спочатку створення стіни буде фінансуватися за рахунок американських платників податків.
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«Я кажу вам, що платіж (від Мексики). Певним шляхом, можливо складним шляхом. Те, що я роблю, добре для США. І це буде добре для Мексики теж», - сказав Трамп.
Президент США уточнив, що будівництво почнеться протягом місяців, а детальне планування - «починається негайно».
Нагадаємо, раніше президент Мексики Енріке Пенья Ньєто знову відмовився платити за «стіну Трампа» на кордоні з США.