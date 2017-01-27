Президент Франції Олланд назвав адміністрацію Трампа "викликом" для Європи

15:07, 27 січня 2017
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Адміністрація нового президента США Дональда Трампа є "викликом" для Європи.

Ліворуч - Франсуа Олланд, який в п'ятницю в Берліні проводить спільну прес-конференцію з Ангелою Меркель / cnn.com

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд у п'ятницю на спільній прес-конференції з німецьким лідером Ангелою Меркель в Берліні, повідомляє CNN.

"Є проблеми, пов'язані з новою адміністрацією США, щодо торговельних правил, стосовно конфліктів в світі", – сказав він.

«Звичайно, ми повинні говорити з Дональдом Трампом, оскільки він був обраний американцями в якості їхнього президента», – додав він.

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"Але ми повинні робити це з європейської точки зору і просувати наші інтереси і цінності. Ось чому так важливо не тільки розмовляти один з одним, але і зібратися разом", – зазначив Олланд.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Хартлі, яка пішла з посади після інавгурації Трампа, президент Франції Франсуа Олланд відповів на критику обраного президента США на адресу Євросоюзу, заявивши, що ЄС «не потребує зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ.

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Теги: #Трамп#Меркель#Олланд