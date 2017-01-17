Олланд відповів на критику Трампа: ЄС не потребує зовнішніх радників
Президент Франції Франсуа Олланд відповів на критику обраного президента США Дональда Трампа на адресу Євросоюзу, заявивши, що ЄС «не потребує зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ.
Про це Олланд заявив 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Хартлі, яка йде з посади, пише Радіо Свобода.
«Європа буде готовою продовжувати трансатлантичну кооперацію, але вона базуватиметься на її інтересах і цінностях», – заявив президент Франції.
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«Немає потреби у зовнішніх порадах щодо того, що має бути зроблене», – додав Франсуа Олланд.
Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті Times розкритикував канцлера Німеччини Ангелу Меркель за "катастрофічну помилку", яку вона зробила, дозволивши мільйонів мігрантів приїхати в Німеччину.
Також він заявив, що розпочне свою діяльність на посту президента США з того, що буде довіряти Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, але довго це може і не продовжитися.