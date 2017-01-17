Олланд відповів на критику Трампа: ЄС не потребує зовнішніх радників

Про це Олланд заявив 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Хартлі, яка йде з посади, пише Радіо Свобода.

«Європа буде готовою продовжувати трансатлантичну кооперацію, але вона базуватиметься на її інтересах і цінностях», – заявив президент Франції.

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«Немає потреби у зовнішніх порадах щодо того, що має бути зроблене», – додав Франсуа Олланд.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті Times розкритикував канцлера Німеччини Ангелу Меркель за "катастрофічну помилку", яку вона зробила, дозволивши мільйонів мігрантів приїхати в Німеччину.

Також він заявив, що розпочне свою діяльність на посту президента США з того, що буде довіряти Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, але довго це може і не продовжитися.