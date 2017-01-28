Іспанія вирішила видати Колумбії "Менгеле" з ФАРК

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Арболеду за проведення більш ніж 300 примусових переривань вагітності в джунглях Колумбії прозвали "Менгеле" - за аналогією з сумно відомим нацистським лікарем Йозефом Менгеле, відомим своїми експериментами над в'язнями Освенціма і який отримав прізвисько "Ангел Смерті".

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Бійця ФАРК, який має іспанське громадянство, затримали в Мадриді в минулому році.

Як стверджує колумбійська прокуратура, у Арболеды немає медичної освіти, і аборти він проводив в польових умовах з мінімальним дотриманням гігієни, часто на пізніх термінах вагітності.

Багато з постраждалих від дій іспанця жінок виросли в індіанських громадах.