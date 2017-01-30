Трамп має намір зобов'язати в'їжджаючих у США повідомляти про інтернет-активність - ЗМІ
01:17, 30 січня 2017Світ
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Адміністрація президента США Дональда Трампа може зобов'язати в'їжджаючих у США іноземних громадян звітувати про інтернет-активність.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, передає republic.ru.
За інформацією телеканалу, іноземцям можуть відмовити у в'їзді в США, якщо вони не погодяться надавати інформацію про відвідані ними сайти, соцмережі та про їх збережені телефонні номери.
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Зараз питання перебуває на стадії попереднього обговорення, додає CNN.
Раніше Трамп підписав указ про посилення перевірок іммігрантів. Згідно з документом, в'їзд в країну на 90 днів забороняється громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, також на 120 днів припинено розміщення біженців.
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