Російські хакери атакували комп'ютерну систему МЗС Польщі - ЗМІ

Про це пише газета Rzeczpospolita.

Співробітники міністерства отримали листи з шкідливим програмним забезпеченням, які дозволяли вкрасти дані з комп'ютерів.

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"Справа ускладнюється тим, що атака була проведена з сервером Міністерства закордонних справ однієї з країн Латинської Америки", - пояснює прес-служба міністерства.

Кібератаку вдалося запобігти, проте видання з посиланням на джерела повідомляє, що сайти польських відомств захищені погано.