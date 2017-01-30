Російські хакери атакували комп'ютерну систему МЗС Польщі - ЗМІ
16:05, 30 січня 2017Світ
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Хакерське угруповання APT28 (Fancy Bear) вчинила кібератаку на комп'ютерну систему Міністерства закордонних справ Польщі у грудні 2016 року.
Спроба злому здійснювалася з серверів однієї з країн Латинської Америки / fotokanal.com
Про це пише газета Rzeczpospolita.
Співробітники міністерства отримали листи з шкідливим програмним забезпеченням, які дозволяли вкрасти дані з комп'ютерів.
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"Справа ускладнюється тим, що атака була проведена з сервером Міністерства закордонних справ однієї з країн Латинської Америки", - пояснює прес-служба міністерства.
Кібератаку вдалося запобігти, проте видання з посиланням на джерела повідомляє, що сайти польських відомств захищені погано.
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