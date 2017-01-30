Російські хакери атакували комп'ютерну систему МЗС Польщі - ЗМІ

16:05, 30 січня 2017
Світ
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Хакерське угруповання APT28 (Fancy Bear) вчинила кібератаку на комп'ютерну систему Міністерства закордонних справ Польщі у грудні 2016 року.

/ fotokanal.com

Про це пише газета Rzeczpospolita.

Співробітники міністерства отримали листи з шкідливим програмним забезпеченням, які дозволяли вкрасти дані з комп'ютерів.

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"Справа ускладнюється тим, що атака була проведена з сервером Міністерства закордонних справ однієї з країн Латинської Америки", - пояснює прес-служба міністерства.

Кібератаку вдалося запобігти, проте видання з посиланням на джерела повідомляє, що сайти польських відомств захищені погано.

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Теги: #Польща#МЗС#хакери