Єврокомісія вивчить указ Трампа про заборону в’їзду у США для громадян семи мусульманських країн

Європейська комісія взялась за вивчення указу президента США Дональда Трампа стосовно заборони на в’їзд до країни громадян семи мусульманських країн, пише EUobserver.

Представник ЄК перевірку пояснив бажанням переконатись у тому, що цей указ не дискримінує громадян ЄС.

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"Ми хочемо пересвідчитися про відсутності дискримінації, яка б поширювалася на наших громадян", - заявив представник Єврокомісії, маючи на увазі громадян ЄС, які мають паспорти з країн, що потрапили під заборону.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд біженців та іммігрантів з ряду мусульманських країн.

Трамп закрив кордони США для біженців, що рятуються від гуманітарної кризи в Сирії і встановив де факто заборону на приїзд мусульман в США з декількох країн Близького Сходу і Північної Африки, при цьому був введений пріоритет для біженців, переслідуваних за релігійною ознакою – таким в'їзд у Штати може дозволятися.

Указ під назвою «Захист нації від проникнення іноземних терористів в Сполучені Штати» на 90 днів повністю блокує в'їзд в США громадян Ірану, Іраку, Сирії, Ємену, Судану, Лівії та Сомалі.