Хусити атакували саудівський фрегат біля узбережжя Ємену (відео)

02:43, 31 січня 2017
Світ
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Біля західного узбережжя Ємену в понеділок, 30 січня, повстанці-хусити атакували саудівський військовий корабель.

скріншот відео

Про це повідомляє Reuters з посиланням на саудівське агентство SPA.

Відзначається, що хусити-смертники наблизилися до фрегату на трьох човнах. Один із них врізався у задню частину саудівського судна, після чого вибухнув.

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Від вибуху загинули двоє членів екіпажу, ще троє отримали поранення. Команді вдалося загасити пожежу.

Хусити у своїй заяві звинуватили саудівських військових у тому, що корабель «брав участь в агресії проти західних прибережних міст і єменських рибалок».

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Теги: #Хусити