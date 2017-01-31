Хусити атакували саудівський фрегат біля узбережжя Ємену (відео)
02:43, 31 січня 2017Світ
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Біля західного узбережжя Ємену в понеділок, 30 січня, повстанці-хусити атакували саудівський військовий корабель.
Хусити атакували саудівський фрегат біля узбережжя Ємену / скріншот відео
Про це повідомляє Reuters з посиланням на саудівське агентство SPA.
Відзначається, що хусити-смертники наблизилися до фрегату на трьох човнах. Один із них врізався у задню частину саудівського судна, після чого вибухнув.
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Від вибуху загинули двоє членів екіпажу, ще троє отримали поранення. Команді вдалося загасити пожежу.
Хусити у своїй заяві звинуватили саудівських військових у тому, що корабель «брав участь в агресії проти західних прибережних міст і єменських рибалок».
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