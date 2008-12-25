Казахстан пропонує створити КЕС

Казахстан готовий приступити до опрацювання питання про створення Каспійського економічного співробітництва.

Про це вчора в Міністерстві закордонних справ Казахстану на 24-му засіданні спеціальної робочої групи з розробки конвенції про правовий статус Каспійського моря на рівні заступників міністрів закордонних справ прикаспійських держав заявив міністр закордонних справ Казахстану Марат ТАЖИН, повідомляє інформагентство "Туран".

"Хотів би торкнутися питання про створення організації Каспійського економічного співробітництва, яке обговорювалося в жовтні цього року в Астрахані в рамках міжурядової конференції", - сказав М.ТАЖИН.

Переговори, що "відбулися, і обмін думками показали, що ідея має право на життя, і казахстанська сторона висловлює готовність приступити вже до конкретного опрацювання цього питання", - сказав він.

За словами М.ТАЖИНА, "проект спільної заяви, яку планувалося ухвалити за підсумками конференції, міг би лягти в основу змістовної частини майбутнього саміту прикаспійських держав у Баку".

"Я хотів би зазначити, що ці елементи є лише частиною майбутнього правового статусу Каспійського моря. На наш погляд, вони могли б стати своєрідною "дорожньою картою" прикаспійських держав на найближчу перспективу, яка створила б міцну правову основу наших держав", - сказав М.ТАЖИН.

Останній саміт глав прикаспійських держав, присвячений питанням правового статусу Каспійського моря, відбувся 16 жовтня 2007 року в Тегерані. На цьому заході було вирішено, що наступну зустріч у такому ж форматі буде проведено за рік у Баку. Очікується, що саміт відбудеться в Баку наприкінці першого кварталу 2009 року.