Військові моряки відбили у піратів судно з українською пшеницею

Німецькі військові моряки відбили у сомалійських піратів єгипетський суховантаж, передає 5 канал. Спершу пірати переслідувати судно на швидкісному катері. Потому зав`язалася перестрілка. У ній один з моряків дістав поранення.

Капітан вантажника попрохав допомоги міжнародних сил. Тоді з фрегата "Карлсруе" військово-морських сил Німеччини підняли у повітря ґвинтокрил. Пірати відступили.

Пораненому надали допомогу. І, за даними, МЗС Єгипту після нападу судно "Ваді аль-Араб" з вантажем української пшениці продовжило шлях до Південної Кореї.