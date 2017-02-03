Британія знає про брехню росЗМІ при висвітленні подій в Україні та Сирії - Феллон

Текст його промови опублікований на сайті британського уряду, передає 112 Україна.

"Частиною нашої відповіді (на дії Росії) з боку НАТО і Заходу повинні стати більш активні дії, спрямовані на боротьбу з удаваною реальністю, створюваної за допомогою дезінформації у радянському стилі", - сказав він.

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За словами міністра, такі інформаційні ресурси як RT і Sputnik відображають реальність необ'єктивно, а також часто істотно вводять в оману свою аудиторію.

"Брехня може перетнути півсвіту, поки правда одягає чоботи. Ми повинні закликати до відповіді інформаційні ресурси, подібні RT і Sputnik. У 2015 році Ofcom постановив, що зміст ефірів RT "або істотно вводив в оману, або не був належним чином об'єктивним" у питаннях Сирії і України. За межею іронії те, що одна з цих програм називалася Truthseeker ("Правдошукач")", - зазначив Феллон.