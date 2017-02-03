Не оцінив доброту Обами і потрапив під санкції: Трамп покарав Іран за "ігри з вогнем"

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство фінансів Сполучених Штатів.

Під ці санкції підпали також громадяни і фірми з ОАЕ, Лівану та Китаю.

США 31 січня скликали екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з тестовими запусками балістичних ракет середньої дальності, виробленими Іраном. Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер пізніше заявив, що ці випробування можуть бути порушенням резолюції ООН і призвести до відновлення санкцій проти Ісламської республіки.

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Адміністрація президента США 2 лютого оголосила "офіційне попередження" Ірану. Радник президента Ірану з міжнародних справ Алі Акбар Велаяті заявив у відповідь, що Тегеран "не потребує дозволу будь-якої держави для власного захисту", а "загрози Ірану марні". У Тегерані стверджують, що проведені випробування не є порушенням умов договору щодо ядерної програми або будь-якої резолюції ООН.

Нагадаємо, сьогодні на своїй сторінці в Twitter Трамп написав, що "Іран грає з вогнем".

"Вони не цінують, яким «добрим» по відношенню до них був президент Барак Обама. Я таким не буду!» - написав Трамп.