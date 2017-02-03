Європейські телеканали запустили сатиричний проект, що висміює Трампа (відео)

В основу проекту It's great ліг сатиричний відеоролик, який вийшов в ефірі голландського телешоу Zondag met Lubach через кілька днів після інавгурації Трампа.

У сюжеті пояснюється, чому саме Нідерланди гідні стати другою по значенню країною для Трампа після США (з відсиланням на знамениту заяву нового американського президента "America First" під час його інавгурації).

З моменту публікації на YouTube 23 січня 2017 року, голландське відео-візитка для Трампа набрало майже 17 мільйонів переглядів.

Автори проекту вважають, що об'єднавши свої зусилля європейські медіа зможуть донести до громадськості, чому політика Трампа викликає стільки невдоволення.

На даний момент на дзеркальних сайтах http://everysecondcounts.eu/ і http://itsgreat.eu/ відео-візитки для Трампа вже представили сім країн – Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Данія, Швейцарія, Португалія і Литва.

Найчастіше порушуються теми будівництва стіни з Мексикою, "золотого дощу", НАТО, расизму, ставлення до жінок тощо.