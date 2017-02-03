"Трамп не сидітиме склавши руки": Білий дім застеріг Іран від випробувань балістичних ракет

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу у Вашингтоні, трансляція якого велася на сторінці Адміністрації президента США у відеохостингу Youtube.

"Сьогодні США запровадили санкції проти 25 осіб та компаній, які надають підтримку програмі Ірану зі створення балістичних ракет та ісламським революційним силам "ель-Куд", - заявив Спайсер.

Він сказав, що рішення про запровадження санкцій стало відповіддю на розвиток програми Ірану зі створення балістичних ракет, і зокрема на випробування балістичної ракети, яке було проведено 29 січня.

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Також речник Білого дому заявив, що санкції введені через "триваючу підтримку Іраном тероризму".

Спайсер пояснив, що ці заходи вживаються після ретельного вивчення дій Ірану. За його словами, США продовжать реагувати на ці дії відповідним чином.

"Я думаю, що сьогоднішні санкції демонструють надзвичайно рішучу позицію проти дій, до яких вдається Іран", - додав Спайсер.

При цьому він не виключив, що відносно Ірану можуть бути вжиті додаткові заходи.

На його думку, сьогоднішні санкції матимуть відчутний та сильний вплив на Іран. "Я сподіваюся, що Іран усвідомить, що після провокативних заходів, до яких вони вдалися, вони зрозуміють, що цей президент, ця адміністрація не сидітимуть склавши руки", - заявив Спайсер.

Департамент казначейства США повідомляє, що нові санкції запроваджені проти 12 компаній та 13 фізичних осіб. Серед осіб під санкції, окрім іранців, потрапили два ліванці та один китаєць. Серед компаній - 4 з Лівану, 2 - з Китаю та одна з Об'єднаних Арабських Еміратів.