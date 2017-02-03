"Іран грає з вогнем!": Трамп попередив Тегеран, що не буде таким добрим, як Обама
15:21, 03 лютого 2017Світ
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Раніше Трамп не виключив військовий відповідь на ракетні випробування Ірану.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter прокоментував відносини Ірану і США.
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«Іран грає з вогнем - вони не цінують, яким «добрим» до них був президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написав Трамп.
Раніше Трамп не виключив військовий відповідь на ракетні випробування Ірану.
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