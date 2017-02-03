"Іран грає з вогнем!": Трамп попередив Тегеран, що не буде таким добрим, як Обама

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter прокоментував відносини Ірану і США.

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«Іран грає з вогнем - вони не цінують, яким «добрим» до них був президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написав Трамп.

Раніше Трамп не виключив військовий відповідь на ракетні випробування Ірану.