"Іран грає з вогнем!": Трамп попередив Тегеран, що не буде таким добрим, як Обама

15:21, 03 лютого 2017
Світ
822 0

Раніше Трамп не виключив військовий відповідь на ракетні випробування Ірану.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter прокоментував відносини Ірану і США.

Читайте такожЖурналіст розповів, що потрібно американцям для імпічменту Трампа

«Іран грає з вогнем - вони не цінують, яким «добрим» до них був президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написав Трамп.

Раніше Трамп не виключив військовий відповідь на ракетні випробування Ірану.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Початок президентства Трампа
Теги: #Трамп#Іран