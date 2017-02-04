США анулювали понад 100 тисяч віз через указ Трампа, у Держдепі говорять про 60 тисяч

Про це заявив юрист, який представляє інтереси американського уряду, відповідаючи на питання судді під час слухань у федеральному суді в штаті Вірджинія, передає Бі-Бі-Сі.

При цьому нікому з людей, що поверталися в США із постійною посвідкою на проживання, не було відмовлено у в'їзді, підкреслив він.

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Урядовий юрист виступав в ході слухання позову, поданого двома братами з Ємену, що прилетіли в США в минулу суботу. Незважаючи на те, що у них був тимчасовий вид на проживання, їх відразу ж посадили на зворотній рейс в Ефіопію.

"Число 100 тисяч забирає повітря з моїх легенів". - заявив у суді юрист Центру правової допомоги, який представляє інтереси братів.

Проте пізніше Держдепартамент назвав уточнені дані, згідно з якими після підписання імміграційного указу Трампа було анульовано менше 60 тис. віз, передає Associated Press.