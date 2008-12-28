Міс Латинської Америки позбавили титулу за зв'язок з наркомафією (фото)
11:39, 28 грудня 2008Світ
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Її помістили під арешт на 40 днів
|Фото АР
Двадцятитрирічна красуня позбавлена титулу, завойованого в листопаді, за недотримання правил конкурсу, згідно з якими переможниця повинна поводитися належним чином, не брати участь у скандалах, не мати шкідливих звичок і служити прикладом для суспільства.
У понеділок, 22 грудня, королеву краси і сім осіб, які її супроводжували, затримали військові на контрольно-пропускному пункті в Гвадалахарі.
|Фото Reuters
За даними місцевих ЗМІ, Лаура Суніга є подружкою одного з лідерів наркокартеля "Хуарес" Гарсії Уркісара (Garcia Urquizar). За рішенням суду, її помістили під арешт на 40 днів.
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