Міс Латинської Америки позбавили титулу за зв'язок з наркомафією (фото)

11:39, 28 грудня 2008
Світ
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Її помістили під арешт на 40 днів

Фото АР
Оргкомітет конкурсу краси "Міс Латинської Америки" позбавив його переможницю мексиканку Лауру Сунігу (Laura Zuniga) титулу, повідомляють мексиканські ЗМІ.

Двадцятитрирічна красуня позбавлена титулу, завойованого в листопаді, за недотримання правил конкурсу, згідно з якими переможниця повинна поводитися належним чином, не брати участь у скандалах, не мати шкідливих звичок і служити прикладом для суспільства.

У понеділок, 22 грудня, королеву краси і сім осіб, які її супроводжували, затримали військові на контрольно-пропускному пункті в Гвадалахарі.

Фото Reuters
У двох позашляховиках, у яких вони їхали, було знайдено дві рушниці АР-15, 38 пістолетів, дев`ять магазинів, 633 патрони і 53,3 тисячі доларів.

За даними місцевих ЗМІ, Лаура Суніга є подружкою одного з лідерів наркокартеля "Хуарес" Гарсії Уркісара (Garcia Urquizar). За рішенням суду, її помістили під арешт на 40 днів.

РІА “Новости”

 

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