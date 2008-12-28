Міс Латинської Америки позбавили титулу за зв'язок з наркомафією (фото)

Оргкомітет конкурсу краси "Міс Латинської Америки" позбавив його переможницю мексиканку Лауру Сунігу (Laura Zuniga) титулу, повідомляють мексиканські ЗМІ.

Двадцятитрирічна красуня позбавлена титулу, завойованого в листопаді, за недотримання правил конкурсу, згідно з якими переможниця повинна поводитися належним чином, не брати участь у скандалах, не мати шкідливих звичок і служити прикладом для суспільства.

У понеділок, 22 грудня, королеву краси і сім осіб, які її супроводжували, затримали військові на контрольно-пропускному пункті в Гвадалахарі.

У двох позашляховиках, у яких вони їхали, було знайдено дві рушниці АР-15, 38 пістолетів, дев`ять магазинів, 633 патрони і 53,3 тисячі доларів.

За даними місцевих ЗМІ, Лаура Суніга є подружкою одного з лідерів наркокартеля "Хуарес" Гарсії Уркісара (Garcia Urquizar). За рішенням суду, її помістили під арешт на 40 днів.

РІА “Новости”