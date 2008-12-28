ООН вимагає відновити перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

12:57, 28 грудня 2008
Світ
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Вже загинули більше 270-и палестинців

Рада Безпеки ООН закликала негайно відновити перемир`я між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, що контролює сектор Газа. 

Ізраїль другий день поспіль продовжує масоване бомбардування сектора Газа, а ХАМАС - веде ракетний обстріл ізраїльської території.

За останніми даними, загинули більше 270-и палестинців і один ізраїльтянин, майже 700 палестинців і четверо ізраїльтян поранені.

Ізраїль заявив, що проводить операцію у відповідь на постійний ракетний обстріл його території  з сектора Газа.

Радіо Свобода

 

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