У США планують створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії - ЗМІ

У США мають намір створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії. Про це повідомляє The Daily Beast.

Видання повідомляє, що відкриття центру очікується вже в цьому році. На його роботу буде виділено 160 мільйонів доларів.

Зазначається, що на думку ініціаторів створення міжвідомчого Центру глобальної взаємодії (GEC) для боротьби з пропагандою і фейковий новинами, сенаторів Роба Портман та Кріса Мерфі, орган допоможе захистити інтереси США та союзників.

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"Ця установа допоможе захистити наші інтереси й інтереси наших союзників ... за рахунок прямої протидії неправді та недостовірності в ЗМІ", - зазначив сенатор Портман.

Американські ЗМІ зазначаються, що Центр буде стежити за пропагандистськими кампаніями за кордоном, аналізувати їх та протистояти.

Центр буде також виділяти гранти для зарубіжних журналістів, приватних компаній і громадських організацій, таких як Bellingcat або StopFake.org, які надають достовірну інформацію, а також протидіють неправдивій російській пропаганді в Україні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Facebook разом з французькими ЗМІ запустили проект по боротьбі з розповсюдженням неправдивих новин напередодні президентських виборів.

В співтовариство фактчекеров увійшли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, L'Express, Libération і 20 Minutes. Користувачі французької версії фейсбуку зможуть позначати новини у своїй стрічці як сумнівні, такі публікації відправлять на перевірку на спеціальний портал.