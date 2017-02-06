Facebook запустив у Франції проект по боротьбі з фейками перед виборами президента

В співтовариство фактчекеров увійшли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, L'Express, Libération і 20 Minutes.

Користувачі французької версії фейсбуку зможуть позначати новини у своїй стрічці як сумнівні, такі публікації відправлять на перевірку на спеціальний портал, пише "Медуза".

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Якщо щонайменше двох видань підтвердять, що новина не відповідає дійсності, то для всіх користувачів публікація буде супроводжуватися прапорцем «Оскаржене незалежними фактчекерами».

Подібну перевірку також запустив Google, який створив платформу CrossCheck. Партнерами пошуковика стали провідні французькі ЗМІ.

У грудні 2016 року Facebook запустила аналогічну процедуру в США, партнерами стали ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact і Snopes. Місяць потому проект стартував у Німеччині за сприяння Correctiv. Подібні спільноти планують створити і в інших країнах.