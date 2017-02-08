Євросоюз розкритикував вирок російському опозиціонеру Навальному
У ЄС назвали вирок засновнику "Фонду боротьби з корупцією" та російському опозиціонеру Олексію Навальному у другому процесу по «Кіровлісу» «спробою заглушити ще один незалежний політичний голос Росії».
Відповідну заяву розповсюдила зовнішньополітична служба Євросоюзу, передає Медуза.
У заяві також сказано, що вирок Навальному «фактично забирає його з політичної арени» і «ставить серйозні питання про справедливість демократичного процесу в Росії».
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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Навальний був засуджений Ленінським райсудом міста Кірова (РФ) у справі по "Кіровлісу" до 5 років умовно, другий фігурант справи Петро Офіцерів отримав 4 роки умовно.
Навальний і Офіцерів свою провину не визнали та просили суд їх виправдати.
Раніше Верховний суд Росії скасував вирок Навальному у справі "Кіровлісу", який робив неможливим його участь у президентських виборах.