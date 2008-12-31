Ізраїль обговорює можливість перемир’я у секторі Газа
08:35, 31 грудня 2008Світ
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Із пропозицією виступила Франція
Ізраїль обговорює можливість 48-годинного перемир’я у секторі Газа.
Із пропозицією щодо перемир’я – для надання палестинцям гуманітарної допомоги – виступила Франція.
Ізраїльська операція в Газі триває уже 4 дні. За даними палестинських лікарів, внаслідок авіаударів загинули 373 особи, понад 1700 – поранені.
Міністр оборони Ізраїлю заявляв про можливість і наземної операції.
Бойовики «Хамас» не припиняють обстрілів ізраїльської території. Загинули один ізраїльський військовий і троє цивільних осіб. Декілька десятків людей поранені.
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