Ізраїль обговорює можливість перемир’я у секторі Газа

Із пропозицією виступила Франція

Ізраїль обговорює можливість 48-годинного перемир’я у секторі Газа. Із пропозицією щодо перемир’я – для надання палестинцям гуманітарної допомоги – виступила Франція. Ізраїльська операція в Газі триває уже 4 дні. За даними палестинських лікарів, внаслідок авіаударів загинули 373 особи, понад 1700 – поранені. Міністр оборони Ізраїлю заявляв про можливість і наземної операції. Бойовики «Хамас» не припиняють обстрілів ізраїльської території. Загинули один ізраїльський військовий і троє цивільних осіб. Декілька десятків людей поранені. Радіо Свобода

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