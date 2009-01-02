У ЄС визнали законність зникнення з ефіру 3-х радіостанцій у Азербайджані

Лідери Євросоюзу критикують рішення Азербайджану не продовжувати ліцензії на трансляцію ряду західних радіостанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у відповідних заявах.

Як повідомила прес-секретар Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єра СОЛАНИ Крістіна ГАЙАК, Х.СОЛАНА висловлює жаль щодо рішення азербайджанської Ради з телебачення і радіомовлення про неподовження ліцензій для іноземних радіостанцій, що означає фактично зупинку їхнього мовлення з 1 січня 2009 року. На думку Х.СОЛАНИ, таке рішення позбавить слухачів альтернативних джерел інформації.

Верховний представник ЄС висловив розуміння законних підстав такого рішення Азербайджану, однак висловив переконання у можливості знайти рішення для продовження трансляції Бі-Бі-Сі, радіо «Свобода» і «Голосу Америки».

Свій жаль з приводу припинення трансляції ряду зарубіжних радіостанцій в Азербайджані висловило і французьке президентство в ЄС у спеціальній заяві, поширеній ввечері 31 грудня. На думку французького президентства, таке рішення обмежує плюралізм інформації в країні. Крім того, президентство висловило надію, що конструктивне рішення, яке поважає принципи свободи слова і преси, може бути знайдено.

У свою чергу, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також висловила серйозну стурбованість рішенням Азербайджану і закликала владу Азербайджану переглянути це рішення.

Вона також нагадала, що Єврокомісія нещодавно запропонувала Азербайджану посилення двосторонніх відносин на основі спільних демократичних цінностей, однією з ключових серед яких є свобода висловлювань і преси. Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також висловила готовність допомагати Азербайджану у досягненні прогресу в цій сфері.