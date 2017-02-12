Помер джазовий співак Ел Джерро

Про це з посиланням на його агента повідомляє ВВС Україна.

«Причина його смерті достовірно не відома. Останнім часом він перебував у шпиталі», - йдеться в повідомленні.

Цього місяця він припинив гастролі, якими займався майже 50 років.

Читайте такожПомер колишній президент Португалії Маріу Суареш

Джерро був відомий своїми ритмічними та блюзовими піснями, а також написанням композиції до телевізійного серіалу "Детективна агенція "Місячне сяйво", в якому знялися відомі актори Сібілл Шеперд та Брюс Вілліс.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня помер британський актор Джон Хьорт.