Помер джазовий співак Ел Джерро

22:26, 12 лютого 2017
Світ
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Семиразовий володар музичної премії "Греммі" та джазовий співак Ел Джерро помер у Лос-Анджелесі у віці 76 років.

Ел Джерро / REUTERS

Про це з посиланням на його агента повідомляє ВВС Україна.

«Причина його смерті достовірно не відома. Останнім часом він перебував у шпиталі», - йдеться в повідомленні.

Цього місяця він припинив гастролі, якими займався майже 50 років.

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Джерро був відомий своїми ритмічними та блюзовими піснями, а також написанням композиції до телевізійного серіалу "Детективна агенція "Місячне сяйво", в якому знялися відомі актори Сібілл Шеперд та Брюс Вілліс.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня помер британський актор Джон Хьорт.

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Теги: #смерть#співак