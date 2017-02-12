Помер джазовий співак Ел Джерро
22:26, 12 лютого 2017Світ
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Семиразовий володар музичної премії "Греммі" та джазовий співак Ел Джерро помер у Лос-Анджелесі у віці 76 років.
Ел Джерро / REUTERS
Про це з посиланням на його агента повідомляє ВВС Україна.
«Причина його смерті достовірно не відома. Останнім часом він перебував у шпиталі», - йдеться в повідомленні.
Цього місяця він припинив гастролі, якими займався майже 50 років.
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Джерро був відомий своїми ритмічними та блюзовими піснями, а також написанням композиції до телевізійного серіалу "Детективна агенція "Місячне сяйво", в якому знялися відомі актори Сібілл Шеперд та Брюс Вілліс.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня помер британський актор Джон Хьорт.
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