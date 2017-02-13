Генсек НАТО засудив запуск ракети КНДР

Про це йдеться у комюніке Північноатлантичного альянсу, передає "РІА Новости".

«Я засуджую запуск КНДР балістичної ракети. Це ще одне порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року", - заявив Столтенберг.

За його словами, "триваючі провокації та порушення зобов'язуючих резолюцій Ради Безпеки ООН підривають регіональну і міжнародну безпеку". Генсек альянсу також закликав Пхеньян утриматися від подальших провокацій, припинити пуски балістичних технологій і зовсім припинити розробку ракетної програми на вимогу РБ ООН.

"Я закликаю КНДР не продовжувати збільшувати напруженість і повернутися до заслуговуючого на довіру і значимого діалогу з міжнародною спільнотою", - заявив Столтенберг.

Пуск балістичної ракети КНДР відбувся о 07.55 за місцевим часом з військової авіабази в західній провінції Пхенан-Пукто. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японське море. Японія стверджує, що ракета впала поза ексклюзивної економічної зони країни і не завдала ніякої шкоди при падінні.

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Після пуску ракети КНДР Південна Корея і Японія провели екстрені засідання рад національної безпеки. Дії КНДР викликали різке засудження з боку Токіо і Сеула, які назвали пуск балістичної ракети провокацією проти регіону і загрозою безпеці міжнародної спільноти. Японія також висловила сподівання на рішучу відповідь з боку Ради Безпеки ООН. Президент США Дональд Трамп у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що Вашингтон підтримує Токіо, "свого чудового союзника, на 100%".