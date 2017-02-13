Головний приз World Press Photo виборов знімок убивства російського посла в Туреччині

Турецький фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи виграв на відомому фотоконкурсі World Press Photo. Нагороду отримав його знімок убивства російського посла Андрія Карлова в грудні 2016 року в Анкарі. Про це повідомляє АР.

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Нагадаємо,19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер. Нападник був убитий в ході операції поліції. Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.

Як відомо, World Press Photo — незалежна некомерційна організація, яка з 1955 року проводить найпрестижніший конкурс у сфері фотожурналістики.