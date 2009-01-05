США незадоволені рішенням Азербайджану

Державний департамент США висловив жаль із приводу непродовження урядом Азербайджану ліцензій на мовлення на місцевих частотах радіостанцій "Свобода", "Голос Америки" та Бі-Бі-Сі.

Як повідомляє азербайджанська служба "Свободи", ці радіостанції відіграють важливу роль у справі розвитку в Азербайджані демократичних дебатів, а також обміну ідеями та інформацією, йдеться в заяві Держдепу США.

Держдеп заявляє, що виконання рішення Національної телерадіоради Азербайджану стане серйозним кроком назад в області свободи слова в цій країні й ослабить демократичні реформи в країні.

"Ми сповнені рішучості продовжувати з урядом Азербайджану роботу з метою вироблення необхідних правових рамок для продовження мовлення цих структур", - йдеться в заяві Держдепу США.

Як повідомлялося, Національна телерадіорада Азербайджану ухвалила рішення про припинення з 1 січня 2009 року мовлення на місцевих частотах програм радіостанцій "Свобода", "Голос Америки" та Бі-Бі-Сі.